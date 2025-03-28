KSBÜ'de Devir Teslim Töreni Gerçekleştirildi

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde (KSBÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nde devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Fakülte Dekanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Sultan Güçlü, yerini Prof. Dr. Fatma Başar'a bırakırken, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü'nde de Prof. Dr. Fatma Başar, görevini Doç. Dr. Ayşegül Durmaz'a devretti. Törende konuşan KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, Prof. Dr. Sultan Güçlü'ye görev süresince yaptığı katkılar nedeniyle teşekkür ederken, yeni göreve başlayan Prof. Dr. Fatma Başar ve Doç. Dr. Ayşegül Durmaz'a başarılar diledi. - KÜTAHYA