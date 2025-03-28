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KSBÜ'de Devir Teslim Töreni Gerçekleştirildi

KSBÜ'de Devir Teslim Töreni Gerçekleştirildi
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Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde yapılan devir teslim töreninde, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı görevini Prof. Dr. Sultan Güçlü'den Prof. Dr. Fatma Başar'a, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü görevini ise Prof. Dr. Fatma Başar'dan Doç. Dr. Ayşegül Durmaz'a devredildi. Rektör Prof. Dr. Ahmet Tekin, yeni yöneticilere başarılar diledi.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde (KSBÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nde devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Fakülte Dekanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Sultan Güçlü, yerini Prof. Dr. Fatma Başar'a bırakırken, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü'nde de Prof. Dr. Fatma Başar, görevini Doç. Dr. Ayşegül Durmaz'a devretti. Törende konuşan KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, Prof. Dr. Sultan Güçlü'ye görev süresince yaptığı katkılar nedeniyle teşekkür ederken, yeni göreve başlayan Prof. Dr. Fatma Başar ve Doç. Dr. Ayşegül Durmaz'a başarılar diledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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