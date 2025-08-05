Kremlin'den Trump'a Tepki: Hindistan'a Yasa Dışı Ticari Baskı Yapıyor

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hindistan'a Rusya'dan petrol aldığı ve bu petrolü yüksek karla sattığı gerekçesiyle gümrük vergisini önemli ölçüde arttırmakla tehdit etmesini kınayarak, ABD'yi Hindistan'a yasa dışı ticari baskı yapmakla suçladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'a Rusya'dan gelen petroller nedeniyle gümrük vergisini arttırmakla tehdit etmişti. Trump'ın bu kararına Kremlin Sarayı'ndan kınama geldi. Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, ABD'yi Hindistan'a yasa dışı ticari baskı yapmakla suçladı. Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Aslında tehdit niteliğinde olan, Rusya ile ticari ilişkileri kesmeye zorlama girişimleri olan çok sayıda açıklama duyuyoruz. Bu tür açıklamaları yasal olarak değerlendirmiyoruz. Bağımsız ülkelerin kendi ticaret ortaklarını, ticaret ve ekonomik işbilriği ortaklarını seçme belirlibir ülkenin çıkarlarına uygun ticaret ve ekonomik işbirliği biçimlerini kendilri belirleme ve seçme hakkı olduğuna inanıyoruz" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hindistan, yalnızca büyük miktarda Rus petrolü satın almakla kalmıyor aynı zamanda bu petrolün önemli bir kısmını serbest piyasada yüksek karla satıyor. Rus savaş makineleri tarafından Ukrayna'da ne kadar insan öldürüldüğünü umursamıyor. Bu nedenle Hindistan'ın ABD'ye ödediği vergileri önemli ölçüde arttıracağım" demişti. - MOSKOVA