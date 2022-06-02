Kraliçe II. Elizabeth, Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin uçuşunu Buckingham Sarayı'ndan izledi - Haberler

- Kraliçe II. Elizabeth, Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin uçuşunu Buckingham Sarayı'ndan izledi

LONDRA - İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, tahttaki 70'inci yıldönümü için düzenlenen Platin Jubile kutlamalarına Buckingham Sarayı'ndaki balkondan eşlik ederek, Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin uçuşunu izledi.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in tahttaki 70'inci yılı için düzenlenen 4 günlük Platin Jubile kutlamalarının ilki Buckingham Sarayı'nda askeri geçit töreni ile gerçekleşti. Askeri geçit töreninden dönen askerleri seyretmek üzere balkonda görülen 96 yaşındaki kraliçenin yanında kuzeni Kent Dükü Prens Edward yer aldı. Yerel saatle 10.00'da başlayan askeri geçit töreninin ardından saat 13.00 civarında Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin uçuşu gerçekleştirildi. Kraliçe II. Elizabeth uçuşu izlemek üzere diğer kraliyet ailesi mensuplarıyla tekrar balkona çıktı. Kraliyet ailesi üyeleri arasında Galler Prensi Charles ve Cornwall Düşesi Camilla, Cambridge Dükü Prens William ve Cambridge Düşesi Kate Middleton ve çocukları Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis de yer aldı. Kraliyet Hava Donanması 70 adet helikopterle uçuş yaparak uçuş sırasında gökyüzünde 70 rakamını oluşturacak şekilde yer aldı. Helikopterlerden ayrıca Birleşik Krallık Bayrağının renkleri olan kırmızı, mavi ve beyaz renkleri gökyüzünü renklendirdi.

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı unvanına sahip olan Kraliçe II. Elizabeth, şimdiye kadar tahtta 70'inci yılına ulaşan ve Platin Jubile'yi kutlayan ilk İngiltere hükümdarı oldu.