Kozluk'ta Öksüz ve Yetim Çocukların Doğum Günleri Kutlandı

Batman'ın Kozluk İlçe Kaymakamlığı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Bizim Çocuklarımız Projesi' çerçevesinde ikamet eden öksüz ve yetim çocukların doğum günleri evleri ziyaret edilerek kutlandı.

Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör ve eşi Seda Güngör'ün katıldığı kutlamalarda çocukların doğum günleri kutlanarak çeşitli hediyeler verildi. Bu kutlamalarla devletimin, öksüz ve yetim çocukların her daim yanında olduğu, ailelerin ve çocukların unutulmadıkları, özel ve değerli oldukları mesajı verildi. - BATMAN