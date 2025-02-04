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Kozan'dan Hatay'a Giden Baba, Depremin Ardından Kızının Cansız Bedenine Ulaştı

Kozan'dan Hatay'a Giden Baba, Depremin Ardından Kızının Cansız Bedenine Ulaştı
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Asrın felaketinde kızını kurtarmak için deprem bölgesine giden Baba Yakup Özyıldırım, 20 saatlik bir arayışın ardından kızının cansız bedenine ulaştı. Duygusal anların yaşandığı ziyarette, acılı baba 'Kızım kalk ben geldim' diye feryat etti.

Asrın felaketinde kızını kurtarmak için Kozan'dan iş makinası ile deprem bölgesine giden baba Yakup Özyıldırım, 20 saat sonra kızının cansız bedenine ulaştı. Acılı babanın kızının mezarı başında, "Kızım kalk ben geldim" diye feryat etmesi yürekleri dağladı.

Hatay'ın Altınözü ilçesindeki Yarseli İlkokulu'na depremden 2 yıl önce anasınıfı öğretmeni olarak atanan Beyzanur Özyıldırım'ın (26) ailesi depremin yıl dönümünde acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu aktardı. Hatay'da 6 Şubat günü Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki ilk depremde 7 katlı binanın 2'nci katında enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Beyzanur Özyıldırım'ın babası Yakup Özyıldırım depremin yaşandığı gün Kozan'dan kızının yaşadığı Hatay'a iş makinesi ile giderek 20 saat sonra cansız bedenine ulaştı. Yağmurda kızını sağ kurtarabilme umudu ile verdiği mücadeleyi aktaran baba Yakup Özyıldırım, "Acı dün gibi taze. Acımız çok büyük. Bir gün, bir saat olsun aklımızdan çıkmıyor. Rabbim kendi verdi kendi aldı. Depremin olduğu ilk andan itibaren telefonlara sarıldım. Hiç cevap vermedi. Hava çok yağmurluydu. İskenderun'u geçtikten sonra her taraf yıkık, yollar yarılmış, binalar yıkılmıştı. Bir yerde arabayı bıraktık. Akrabalarımla aracı bıraktık kızımın evine yürüyerek gitmek zorunda kaldık. Öğretmen arkadaşı eşyalarından tanıdı orayı kazmaya başladık. Maalesef küreğin ucu ile saçlar gördüm ve kızımın cansız bedenine ulaştım. O gün telefonların şarjı bitti, saatlerce kazdık. Molozların altında acıyı yaşadık. Demirleri kestik cenazemizi aldık geldik. Allah bir daha kimselere yaşatmasın. Evlat acısı çok zor. Biz her gün o gün o saati yaşıyoruz. Her gün kabrine gidip ziyaret ediyoruz dua ediyoruz" dedi. Eşi Nezih Özyıldırım ile kızlarının kabrinde dualar ederek acılarını dindirmeye çalışan babanın, "Kızım kalk ben geldim" diye feryat etmesi yürekleri yaktı. Anne Nezih Özyıldırım ise acılarının kor gibi yüreklerini dağladığını ifade etti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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