Haberler

Kozan'da kar keyfi: Kardan adama sucuk ekmek ve şalgam ikram ettiler

Kozan'da kar keyfi: Kardan adama sucuk ekmek ve şalgam ikram ettiler
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde etkili olan kar yağışı, bölgedeki vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. Aileler kar topu oynayıp kardan adam yaparak eğlendi. Dron ile çekilen görüntüler, beyaz örtüyle kaplanan ormanları gözler önüne serdi.

Adana'nın Kozan ilçesinde Horzum Yaylası ve Çulluuşağı bölgesinde etkili olan kar yağışı, renkli ve keyifli görüntüler ortaya çıkardı.

Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar, hafta sonunu aileleriyle birlikte kar topu oynayarak ve kardan adam yaparak geçirdi. Bölgenin dron ile çekilen görüntülerinde kızılçam ormanlarının üzerini kaplayan beyaz örtü, seyredenleri mest etti. Kardan adama sucuk ekmek ve şalgam ikram ederek eğlenceli anlar yaşayan Bayram Alparslan, "Uzun süredir bölgemize kar yağmıyordu. Burada çok eğlendik. Kardan adamımıza sucuk ekmek verdik, şalgam içirdik. Sucuk ekmek yiyip şalgam içen tek kardan adam Adana'da" dedi.

Karın keyfini çıkaran vatandaşlardan Teyfik Yüceli ise, "Kar gören masum Kozanlılar olarak eğlenmeye geldik. Bu yıl kurak geçti ama 2026 bereketle geldi. Büyüklerimiz 'kar senesi, var senesi' der. Kozan çok şanslı bir yer; 20 dakikada kara, 20 dakikada denize ulaşabiliyoruz" diye konuştu.

Aracının üzerine kardan adam yapan Şeref Kopçak da, "Horzum'a kar topu oynamaya geldik. Kardan adamı yaptık, onunla Kozan'a ineceğiz" dedi.

Kar yağışıyla birlikte Kozan'da hem doğa hem de insan manzaraları adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Boyaya eklenen katkı maddesi zehirledi: 8 kişi hastaneye kaldırıldı

Ev boyanırken yapılan hata, hepsini zehirledi: 4'ünün durumu ağır
Venezuela saldırısı Trump'a pahalıya patladı! Kendi ülkesinde de binler yürüdü

Dünya, Trump'a öfkeli! Protestolar, dalga dalga büyüyor
Mamdani'den Trump'a Venezuela tepkisi: 'Bu bir savaş eylemi'

Maduro'yu getirdikleri kentin belediye başkanından Trump'a tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'nin tehdidi İran'ın uykularını kaçırdı! İnterneti kestiler

Komşudan Trump'ın tehdidi sonrası dikkat çeken adım! Fişi çektiler
ABD'nin kaçırdığı Maduro'nun 3 farklı kıyafetle görüntülenmesi dikkat çekti

Saatler içinde 3 kıyafet değiştirdi, nedeni sonradan ortaya çıktı
Rize'de bir esnafın Maduro'nun kaçırılmasına verdiği tepki gündem oldu

Rizeli esnafın Maduro'nun kaçırılmasına verdiği tepki bomba
İsyan edip tüm ekini bedava dağıttı, duyan çuval çuval topladı! Bir günde bitti

İsyan edip bedava dağıttı, duyan koştu! Çuval çuval topladılar
ABD'nin tehdidi İran'ın uykularını kaçırdı! İnterneti kestiler

Komşudan Trump'ın tehdidi sonrası dikkat çeken adım! Fişi çektiler
Evlilik yarışmasıyla tanınmıştı! Bahçeli'ye özel takım dikecek

Evlilik yarışmasıyla tanınmıştı! Bahçeli'ye özel takım dikecek
Sadettin Saran-Musaba buluşmasına damga vuran diyalog

İlk buluşmaya damga vuran diyalog