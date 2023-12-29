Kozan'da 23 yıldır görev yapan imam emekli oldu

Adana'nın Kozan ilçesinde 6 asırlık Hoşkadem Camisi'nde 23 yıldır imamlık yapan 43 yıllık imam Abdurrahman Yılmaz, emekli oldu. Yılmaz, Cuma namazı öncesinde minbere çıkıp, cemaatten gözyaşları içinde helallik istedi.

1980 yılında imam olan ve 39 yılını Kozan'da geçiren 65 yaşındaki Abdurrahman Yılmaz, 23 yıldır Hoşkadem Camisi'nde imam olarak görev yapıyordu. Yılmaz, bugün Cuma namazı öncesinde minbere çıkıp, cemaatten gözyaşları içinde helallik istedi. Daha sonra Yılmaz son Cuma namazını kıldırdı.

Cami çıkışında konuşan Abdurrahman Yılmaz, "43 yıldır imamlık mesleğini aşkla yaptım. Bu görevimi hiç ihmal etmedim, uzak kalmadım. Camiyi hep özledim, izin dönüşünde hemen geldim. Camiyi, hatta mihrabını öptüm ki senden uzak kaldım diye. Mihraba geçerken cemaatime o coşkuyu, aşkı nasıl veririm diye düşündüm. Rabbim 43 yılımı verdi ve tamamlattı. Allah'a şükürler olsun" dedi.

Yılmaz, emekli olduktan sonra da İslam'a hizmet etmeye devam edeceğini belirterek, "Emekli olduktan sonra da Allah yolunda hizmet edeceğim. İslam'ı yaymak, öğretmek için elimden geleni yapmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı. - ADANA