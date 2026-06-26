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Kozahan'da masa ve sandalyeler yeniden toplatıldı

Kozahan'da masa ve sandalyeler yeniden toplatıldı
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Bursa'nın tarihi Kozahan'ında avlu kullanımı tartışması yeniden alevlendi. Mahkeme kararıyla işletmelere ait masa ve sandalyeler emniyet güçleri eşliğinde toplatılmaya başlandı. Birlik Başkanı, tadilat çalışması sonrası düzenleme yapılacağını açıkladı.

Bursa'nın tarihi simgelerinden Kozahan'da avlu kullanımına ilişkin tartışma yeniden gündeme geldi. Han avlusunda yer alan işletmelere ait masa ve sandalyeler, bugün itibarıyla yeniden toplanmaya başlandı.

Bursa'nın en önemli tarihi ve turistik noktalarından biri olan Kozahan'da masa ve sandalye düzenlemesine ilişkin süreçte yeni bir gelişme yaşandı. Han avlusunda işletmeler tarafından kullanılan masa ve sandalyelerin, avlu yasağı kapsamında yeniden kaldırılmaya başlandığı görüldü. 2025 yılının son döneminde Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından gündeme getirilen avlu kullanımına ilişkin düzenleme, kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu. Söz konusu süreçte, tarihi hanın avlusunda bulunan masa ve sandalyelerin azaltılması ya da tamamen kaldırılması yönündeki karar, hem esnaf hem de vatandaşlar arasında farklı görüşleri beraberinde getirmişti.

Mahkeme sürecinin ardından Kozahan avlusunda yeniden masa ve sandalyeli düzen oluşturulmuş, tarihi yapının sosyal kullanımına ilişkin tartışmalar ise devam etmişti. Bugün itibarıyla yasağın yeniden uygulanmaya başlanmasıyla birlikte avludaki masa ve sandalyelerin emniyet güçleri eşliğinde tekrar toplatıldığı görüldü.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Bursa Tarihi Hanlar ve Çarşılar Birliği Başkanı İsa Altıkardeş, "Pazartesi günü resmi olarak bir basın açıklaması gerçekleştireceğiz. Bugün itibarıyla mahkeme kararıyla Kozahan'ın avlusundaki masa ve sandalyeler toplatıldı. Orayı şu anda bir şantiye alanı gibi düşünmeyelim ancak geniş çaplı bir restorasyon çalışması olacak. Bu tadilat çalışması bittikten sonra belirlenen bölgelere masa ve sandalyeler tekrar konulacak. Ancak tadilat çalışması bitene kadar herhangi bir masa ve sandalye konulmayacak" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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