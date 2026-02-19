Haberler

Sinop Boyabat'ta Kuzu "Pamuk" Sahibiyle Birlikte Sokaklarda Dolaşıyor

Güncelleme:
Sinop'un Boyabat ilçesinde yaşayan Şahin Sağlamöz, satmaya kıyamadığı 2 aylık kuzusu 'Pamuk' ile yaşamını sürdürüyor. Merinos koyunu yetiştiricisi olan Sağlamöz, çok yaramaz olan bu kuzunun evde beslenmesinin kendilerine büyük mutluluk verdiğini belirtiyor. Pamuk, sahibiyle birlikte sokaklarda yürüyerek ilçe halkının ilgisini çekiyor.

(SİNOP) - Sinop'un Boyabat ilçesinde yaşayan Şahin Sağlamöz, satmaya kıyamadığı 2 aylık kuzusu "Pamuk" ile birlikte yaşıyor.

Boyabat'ta ikamet eden ve Merinos koyunu yetişten Sağlamöz, koyunun 3 doğum yaptığını, 2 yavruyu sattığını, birini ise satmaya kıyamadığını belirtti.

Sağlamöz şunları söyledi:

"Biz köylü olarak Merinos koyunu yetiştiriyoruz. Köyümüze Merinos koyunu daha bu sene ilk defa geldi. Senede 3 yavru yapıyor. 2 tanesini satıyoruz. Bir tanesi de bizle birlikte evde kaldı. Biz de onu beslemek zorunda kaldık. Fakat çok yaramaz. Adı Pamuk. İnsan satmaya kıyamıyor. Evimizde, bahçemizde besliyoruz. Bu da bize nasip oldu."

Sahibini Boyabat sokaklarında yürürken, hatta alışveriş yaparken bile takip eden Pamuk, ilçe sakinlerince de ilgiyle karşılanıyor.

