Köylülerin 100 Yıllık Su Kaynağı: Mancınığa Benzeyen Su Kuyusu

Köylü 100 yıldır su ihtiyacını bu kuyudan karşılıyor

Görenin mancınığa benzettiği su kuyusu bir asırdır köyün ihtiyacını karşılıyor

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in kırsal Süpüren Mahallesinde bulunan ve ilk kez görenlerin mancınığa benzettiği su kuyusu yaklaşık bir asırdır köyün su ihtiyacını karşılıyor

Odunpazarı ilçesi kırsal Süpüren Mahallesi'ndeki ilk kez görenlerin mancınığa benzettiği sistemle çalışan su kuyusu bir asırdır köye hizmet veriyor. Geçmişten beri vatandaşların içme suyu ihtiyacını da karşılayan kuyu aynı zamanda tarım ve hayvancılıkla uğraşan köy halkının hayvanları sulamasında önemli bir su kaynağı olması ile göze çarpıyor. Yaklaşık 100 yıl önce kurulduğu söylenen köyün kuruluşundan itibaren var olan su kuyusunun kim tarafından kazıldığı bilinmiyor. 12 metrelik kuyunun suyu dalgıç pompa ile ikiye bölünerek suyunun seviyesi azalmadan iki farklı noktadan kullanılması planlanıyor.

"Ben 87 yaşındayım bu kuyu çocukluğumdan beri hep vardı"

Kendi çocukluğundan beri mancınığa benzeyen kuyunun var olduğunu belirten 87 yaşındaki köy sakini Hacı Hüseyin, "Ben 87 yaşındayım bu kuyu çocukluğumdan beri hep vardı. Kuyuyu kimin kazdığını, kimin yaptırdığını bilmiyoruz. Bu köy 100 yıllık belki çok daha eski bir yerli köyü. Kuyu şu anda kullanılmıyor. Sadece bazen inekler ve koyunlar buradan su içiyor. Kuyunun suyu bol. Muhtar ileride bir çeşme yaptı. Suyu kuyudan mı alacak yoksa şebekeden mi bilmiyoruz" dedi.