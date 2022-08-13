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Köylerin ihtiyaçları ile ilgili bilgi aldı

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Köylerin ihtiyaçları ile ilgili bilgi aldı

Bilecik'in Yenipazar İlçe Kaymakamı Abdullah Emre Özefe, köyleri ziyaret ederek muhtarlardan ihtiyaçları ile ilgili bilgi aldı.

Bilecik'in Yenipazar İlçe Kaymakamı Abdullah Emre Özefe, köyleri ziyaret ederek muhtarlardan ihtiyaçları ile ilgili bilgi aldı.

Kaymakam Abdullah Emre Özefe, Dereköy ve Kuşça köylerini ziyaret ederek muhtarlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla da hasbihal eden Kaymakam Özefe, köy sakinlerinin sorun ve taleplerini yerinde dinledi. Köyler de tamamlanan işlerle ilgili incelemelerde bulunan Kaymakam Özefe, köylerin ihtiyaçlarıyla ilgili muhtalardan bilgi aldı. Kaymakam Özefe'ye, İlçe Özel İdare Müdürü Osman Aygüneş de eşlik etti. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Abdullah Emre Yenipazar Hisarcık Bilecik Yerel Haberler

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