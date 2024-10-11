Köyceğizli öğrenciler Bodrum ve Yatağan'ı keşfe çıktı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Şehit Burak Erdi Uysal Ortaokulu öğrencileri Bodrum ve Yatağan'daki tarihi ve doğal mekanlara keşif gezisine çıktı.

Köyceğiz Şehit Burak Erdi Uysal Ortaokulu'ndan 45 öğrenci 4 öğretmen ve 1 idarecinin katıldığı geziye erken saatlerde otobüsle hareket edildi. Gezi ilk önce Bodrum'da başladı. Bodrum Müzesi gezildi, ardından Bodrum şehir merkezinde panoramik tur gerçekleştirildi. Ardından Yatağan Stronikia Antik kentine geçildi. Son olarak Yatağan alışveriş merkezinde akşam yemeği ve serbest etkinlik molası verildi. Akşam Köyceğiz Yangı Mahallesi'ne geri dönüldü. Köyceğiz Yangı Şehit Burak Erdi Uysal Ortaokulu Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Gezi etkinliğimizde öğrencilerimiz Bodrum ve Yatağan ilçelerimizin tarihi ve doğal mekanlarında gezerek hem eğlendiler hem de öğrendiler. Eğitim hayatlarında unutamayacakları güzel hatıralar edindi. Onları böyle keyifli, mutlu görmek bizleri de mutlu etti. Bu güzel etkinlikte emeği geçen başta öğretmenlerimiz olmak üzere velilerimize, katkıda bulunan herkese teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı. - MUĞLA