Köyceğizli çiçekçilerde Anneler Günü hareketliliği yaşandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Köyceğizli çiçekçilerde Anneler Günü hareketliliği yaşandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Köyceğizli çiçekçilerde Anneler Günü hareketliliği yaşandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çiçekçilerde "Anneler Günü" yoğunluğu yaşanırken, yoğunluk çiçekçi esnafını mutlu etti.

KÖYCEĞİZ, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çiçekçilerde "Anneler Günü" yoğunluğu yaşanırken, yoğunluk çiçekçi esnafını mutlu etti.

Köyceğizli çiçekçiler bir süredir sakinlik yaşanan sektörde yoğunluğun arttığını, bununda kendilerini memnun ettiğini belirtti. Anneler Günü dolayısıyla hareketlenmenin yaşanmasına sevindiklerini kaydeden çiçekçiler, Anneler Günü nedeniyle iki gündür yoğun mesai harcıyor. Sabah başlayan yoğunluk akşam saatlerine kadar devam etti. Vatandaşlar, vazo, saksıda, bazıları ise buket şeklinde çiçek tercih etti.

Çiçekçiden çiçek almaya gelen Ayşe Kara, "Annemizi çok seviyoruz. Onları elimizden geldiği kadar mutlu etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Anneme güzel bir çiçek alıp hediye edeceğim." dedi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Anneler Günü, Köyceğiz, Muğla, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title