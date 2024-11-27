Köyceğiz Yunus Emre Ortaokulu Öğrencileri Denizli'yi Gezdi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Yunus Emre Ortaokulu öğrencileri Denizli'yi gezdi.

2024-2025 eğitim öğretim yılı sosyal faaliyetler kapsamında, Köyceğiz Yunus Emre Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri ile tarih ve doğanın buluştuğu kent Denizli'ye gezi düzenledi. Denizli gezisi kapsamında Afrodisias Antik Kenti, Pamukkale Hierapolis Antik Kenti, Forum Çamlık gezildi. Öğrenciler Denizli'nin birçok tarihi ve kültürel mekanını ziyaret etme imkanı buldu. Denizli gezisinde öğrenciler öğrenmenin yanında eğlenme imkanı da buldu. Yunus Emre Ortaokulu öğrencileri yapılan kültür gezisinden mutlu oldular, geziyi düzenleyen öğretmenlerine ve okul idarecilerine teşekkür ettiler. - MUĞLA