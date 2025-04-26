Köyceğiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nda Sağlıklı Yaşam Semineri

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nda öğrenciler seminerlerle daha donanımlı olmaları sağlanıyor. Köyceğiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nda "Fiziksel Aktivite ve Sağlıklı Yaşam" konulu seminer gerçekleştirildi.

"Fiziksel Aktivite ve Sağlıklı Yaşam" semineri Köyceğiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Konferans Salonu'nda yapıldı. Beden Eğitimi Öğretmeni Pınar Sönmez tarafından gerçekleştirilen seminerde fiziksel aktivitelerin sağlıklı yaşama katkıları anlatıldı. Hareketsiz yaşamın getireceği sağlık sorunları üzerinde sunumlar yapıldı. "Fiziksel Aktivite ve Sağlıklı Yaşam" seminerini başarıyla tamamlayan Beden Eğitimi Öğretmeni Pınar Sönmez'e Köyceğiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü tarafından belge takdim edildi. - MUĞLA