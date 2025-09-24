Haberler

Köyceğiz Kaymakamı Yangınzedeleri Ziyaret Etti

Köyceğiz Kaymakamı Yangınzedeleri Ziyaret Etti
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde meydana gelen orman yangınında zarar gören vatandaşlar, Kaymakam Mert Kumcu ve ilgili heyet tarafından ziyaret edilerek destek çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde meydana gelen orman yangınında zarar gören vatandaşlar Kaymakam Mert Kumcu ve heyet tarafından ziyaret edildi.

Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, ilgili kurum amirleri ile birlikte yangından zarar gören vatandaşları hanelerinde ziyaret ederek yapılan tespit çalışmalarını yerinde inceledi. Kaymakam Kumcu, yangından zarar gören vatandaşlara yapılması gereken destek çalışmaları ile ilgili kurum amirlerine talimat vererek, vatandaşların devlet olarak her daim yanlarında olduklarını ifade etti.

Köyceğiz Kaymakamı Kumcu'ya ilçe kurum müdürleri de eşlik etti. - MUĞLA

