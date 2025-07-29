Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu'dan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ziyareti

Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu'dan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ziyareti
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Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yeni hizmet binasını ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve personelle görüştü.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Kaymakam Mert Kumcu, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yeni hizmet binasına ziyaret gerçekleştirdi. Kaymakam Kumcu, Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen, Şube Müdürü Avni Aytekin ve Mehmet Zafer Ersoy'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Köyceğiz Kaymakamı Kumcu, Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yeni hizmet binasında görev yapan tüm personelle tek tek görüşerek bölümleri hakkında kısa bilgiler edindi. Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen'in sunduğu brifingin ardında ziyaretini sonlandırdı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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