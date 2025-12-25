Haberler

Köyceğiz Kaymakamı Kumcu, gemi simülasyon laboratuvarını inceledi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Kaymakam Mert Kumcu, Şehit Ömer Halisdemir Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kullanılan gemi simülasyon laboratuvarını inceledi.

Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen ile birlikte Köyceğiz Şehit Ömer Halisdemir Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Ziyaret kapsamında öğrencilerin mesleki gelişimine katkı sağlayan gemi simülasyon laboratuvarı incelendi. Simülasyon sistemi hakkında bilgi alan Kaymakam Kumcu, simülasyonun sunduğu gerçekçi deneyimin, denizcilik alanında eğitim gören öğrencilerin pratik becerilerini geliştirmelerindeki önemini vurguladı. Daha sonra öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya gelinerek eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerin ardından iyi dilek ve temennilerle ziyaret sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
