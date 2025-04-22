IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

IMF, Türk ekonomisi için büyüme tahminini değiştirdi
TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu

TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kızın sözleri damga vurdu
İşte Türkiye'de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek

İşte Türkiye'de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek
Devlet Bahçeli'den erken seçim iddiasına yanıt

Erken seçim iddiaları sonrası Bahçeli'den beklenen açıklama geldi

Köyceğiz Gölü'nde Müsilaj Tedirginliği

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yer alan Köyceğiz Gölü'nde oluşan müsilaj, çevre kirliliğine sebep oldu ve bölge halkını tedirgin etti. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.

Köyceğiz Gölü'ndeki müsilaj tedirgin etti

MUĞLA - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bulunan Köyceğiz Gölü'nde meydana gelen müsilaj çevre kirliliğine neden olurken, vatandaşlar da yaşanan olay karşılığında şaşkın olduklarını söyledi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bulunan Köyceğiz Gölü'nde görülen müsilaj, çevre kirliliğine yol açarken hem doğaseverleri hem de bölge halkını endişelendirdi. Doğal güzellikleri ve tarihi kalıntılarıyla bilinen gölde ortaya çıkan müsilajın kaynağı henüz belirlenemezken, yetkililer tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi. Gölün yüzeyinde oluşan beyazımsı tabaka ve köpük birikintileri, hem çevre kirliliğine yol açtı hem de bölge halkında endişe oluşturdu. Göl içerisinde yer alan küçük adası ve Ceneviz Kalesi kalıntılarıyla öne çıkan Köyceğiz Gölü'nün bu manzarası, yaşanan çevresel sorunla gölgelenirken, bölgedeki vatandaşlar ise gördükleri karşısında şaşkın olduklarını söyledi. Olayın bir an önce aydınlatılmasını ve gerekli önlemlerin alınmasını isteyen vatandaşlar, gölün doğal yapısının korunması gerektiğine dikkat çekti.

Vatandaşlardan Hasan Gencer; "Köyceğiz'de oturuyorum sahilde. Zaman zaman göldeki renkler değişiyor. Belli katmanlardan gelen patlamalar oluyor. Müsilaj olduğu zaman kükürtlü bölümden gelen patlamalar olur ve küçük balıkları öldürür. Bazen kırmızı olur. Bu da uzun sürmez. Bir hafta, 10 gün sürer. Ondan sonra eski haline döner, durulur" dedi.

Yetkililerden yapılacak açıklama ve detaylı raporun ardından müsilajın neden kaynaklandığı netlik kazanacak.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN ACAR - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.