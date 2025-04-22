Köyceğiz Gölü'nde Müsilaj Tedirginliği

Köyceğiz Gölü'ndeki müsilaj tedirgin etti

MUĞLA - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bulunan Köyceğiz Gölü'nde meydana gelen müsilaj çevre kirliliğine neden olurken, vatandaşlar da yaşanan olay karşılığında şaşkın olduklarını söyledi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bulunan Köyceğiz Gölü'nde görülen müsilaj, çevre kirliliğine yol açarken hem doğaseverleri hem de bölge halkını endişelendirdi. Doğal güzellikleri ve tarihi kalıntılarıyla bilinen gölde ortaya çıkan müsilajın kaynağı henüz belirlenemezken, yetkililer tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi. Gölün yüzeyinde oluşan beyazımsı tabaka ve köpük birikintileri, hem çevre kirliliğine yol açtı hem de bölge halkında endişe oluşturdu. Göl içerisinde yer alan küçük adası ve Ceneviz Kalesi kalıntılarıyla öne çıkan Köyceğiz Gölü'nün bu manzarası, yaşanan çevresel sorunla gölgelenirken, bölgedeki vatandaşlar ise gördükleri karşısında şaşkın olduklarını söyledi. Olayın bir an önce aydınlatılmasını ve gerekli önlemlerin alınmasını isteyen vatandaşlar, gölün doğal yapısının korunması gerektiğine dikkat çekti.

Vatandaşlardan Hasan Gencer; "Köyceğiz'de oturuyorum sahilde. Zaman zaman göldeki renkler değişiyor. Belli katmanlardan gelen patlamalar oluyor. Müsilaj olduğu zaman kükürtlü bölümden gelen patlamalar olur ve küçük balıkları öldürür. Bazen kırmızı olur. Bu da uzun sürmez. Bir hafta, 10 gün sürer. Ondan sonra eski haline döner, durulur" dedi.

Yetkililerden yapılacak açıklama ve detaylı raporun ardından müsilajın neden kaynaklandığı netlik kazanacak.