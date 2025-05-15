Köyceğiz'den 21 Hacı Adayı Dualarla Uğurlandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde hacca gidecek olan 21 vatandaş dualarla uğurlandı.

Köyceğiz'den bu yıl hem Diyanet İşleri Başkanlığı ve hem de Türsab organizasyonu ile toplam 21 hacı adayı Arafata çıkıp hacı olacak. Hacı adayları için Köyceğiz Müftülüğü tarafından Toparlar Merkez Camii'nde uğurlama töreni düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, din görevlileri Murat Yaşar, Selman Gündoğdu ve Mustafa Gürhan'ın tekbir, telbiye, ilahi ve salavatlarıyla devam etti. Törende konuşan İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz; "Allah'ın 'Haccı ve Umreyi Allah için tamamlayın' emri gereği İslam'ın beş şartından biri olan hac farizasını ifa etmek üzere siz kıymetli hacı adaylarımızı, bizler buradan dualarla uğurluyor ve kutsal beldelerde de sizlerden, ülkemiz, milletimiz, şanlı bayrağımız ve bizler için dua bekliyoruz. Rabbim mebrur bir hac yapıp salimen ülkemize, sevdiklerinize dönmeyi nasip etsin. İbadetleriniz makbul, günahlarınız mağfur, yolunuz açık olsun" dedi.

Müftü Karagöz'ün yaptığı duadan sonra hacca gidenleri uğurlamaya gelen yakınları ve vatandaşlar duygulanarak gözyaşları ile hacı adaylarını yolcu ettiler. Dalaman havalimanından Medine-i Münevvere'ye hareket eden hacı adayları Medine'de ziyaret ve görevlerini tamamladıktan sonra Mekke'ye geçip Arafat Vakfesi ile diğer görevlerini yapıp Hac farizasını yerine getirdikten sonra Temmuz ayının başlarında yurda dönecekler. - MUĞLA