Köyceğizliler Sabah Namazı buluşmasına davet edildi
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen sabah namazı buluşması için vatandaşlar davet edildi. Etkinlik, 27 Aralık 2025 Cumartesi günü Toparlar Mahallesi Merkez Camiinde gerçekleştirilecek.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde vatandaşlar yılın son sabah namazı buluşmasına davet edildi.

Köyceğiz İlçe Müftülüğü'nün organize ettiği sabah namazı buluşması yarın Toparlar Mahallesi'nde yapılacak. Diyanet İşleri Başkanlığının ülke genelinde başlatmış olduğu sabah namazı buluşmaları kapsamında 27 Aralık 2025 Cumartesi günü sabah namazında Toparlar Mahallesi Merkez Camiinde buluşulacak. Kur'an-ı Kerim tilaveti, sabah namazının cemaatle kılınması, tesbihat, sohbet, dua ve ikramların olacağı programa genç-yaşlı bay-bayan tüm vatandaşlar davet edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
