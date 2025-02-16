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Köyceğiz'de Şehit Seyhan Yılmaz İçin Lokma Hayrı Düzenlendi

Köyceğiz'de Şehit Seyhan Yılmaz İçin Lokma Hayrı Düzenlendi
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, Beyobası Mahallesi'nde Şehit Seyhan Yılmaz anısına lokma hayrı yapıldı. Etkinlikte din görevlileri Kur'an-ı Kerim okudu, sonra Köyceğiz İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz, şehitler için dua etti. Programa şehidin yakınları, ilçe müftüsü, milli eğitim müdürü, mahalle muhtarı ve vatandaşlar katıldı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Şehit Seyhan Yılmaz için Beyobası Mahallesi'nde lokma hayrı gerçekleştirildi.

Din Görevlileri Sunay Keskin ile Ercan Pakur'un Kur'an-ı Kerim tilavetleri akabinde Köyceğiz İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz'ün başta Beyobalı Şehit Seyhan Yılmaz olmak üzere tüm şehitler ve gaziler için yaptığı dua ve lokma ikramı ile program sona erdi. Şubat ayı "Şehit, Şahit, Şehadet" etkinliği kapsamında, sene-i devriyesinde Şehit Seyhan Yılmaz için Beyobası Mahallesi'nde düzenlenen lokma hayrına şehidin yakınları, Köyceğiz İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz, Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, Beyobası Mahallesi Muhtarı Nadi Sül, şehidin adının verildiği okulun idareci ve öğretmenleri ile vatandaşlar katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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