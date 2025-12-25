Haberler

Köyceğizliler Regaib Kandili'nde camileri doldurdu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Regaip Kandili, camilerde düzenlenen dualar ve özel programlarla idrak edildi. İlçe Müftülüğü, çeşitli camilerde Kur'an'dan ilahilere kadar zengin bir içerik sunarak cemaatle bir araya geldi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 'üç aylar'ın başlangıcını simgeleyen, Ramazan ayının müjdecisi Regaip Kandili, tüm camilerde dualarla idrak edildi.

Köyceğiz'de Regaip Kandili dolayısıyla akşam namazından sonra Merkez Hacıbey Camii'nde, Merkez Yunus Emre Camiinde ve Toparlar Merkez Camiinde İlçe Müftülüğünce kandil özel programları düzenlendi. Akşam namazına müteakiben başlayan Regaib Kandili programlarında din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilavet edilip, mevlidi şerif okundu. İlahi, kaside ve tesbihat ile programlar devam etti. Merkez Yunus Emre Camiinde İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz, Merkez Hacıbey Camiinde Vaiz Rauf Evleksiz, Toparlar Camiinde de Din Hizmetleri Uzmanı İbrahim Bölükbaşı'nın vaaz-ü nasihati ve yaptığı dualar ile programlar sona erdi. Cami çıkışında hayırseverlerin ikramlarda bulunduğu Regaip Kandili'nde 7'den 70'e çocuk, genç, kadın, erkek camileri dolduran Köyceğizliler yapılan dualara el açarak aminlerle iştirak etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
