Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertelendi

Minguzzi davası ertelendi! Savcının her iki sanık için bir talebi var
Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme başladı

Merakla beklenen görüşme Beştepe'de başladı! İşte ilk kareler
Türkiye'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi

Türkiye'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri bulundu
Avrupa Birliği'nden ABD kararı: Gümrük vergileri 90 gün askıya alındı

Trump'ın geri adımı sonrası Avrupa Birliği'nden yeni karar

Köyceğiz'de Polis Haftası Kutlaması

Köyceğiz'de Polis Haftası Kutlaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Polis Haftası etkinlikleri kapsamında, ilçe milli eğitim müdürü ve öğrenciler, ilçe emniyet müdürünü ziyaret ederek polislerle sohbet etti ve başarıları için teşekkür etti.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Polis Haftası kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, Köyceğiz Anaokulu idareci, öğretmen ve öğrencileri ile birlikte Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Başkan'ı ve emniyet personelini makamında ziyaret etti.

Öğrenciler Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında polislerle sohbet ederek, emniyet mensuplarının Polis Haftası'nı kutladı. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Görevlerini özveriyle yerine getiren polislerimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yılı kutlu olsun" ifadeleri kullanıldı. - MUĞLA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.