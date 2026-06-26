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Ankara'da Açlık Grevini Sürdüren Öğretmenlere Köyceğiz'den Destek

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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde öğretmenler, taban maaş talebi ve özlük hakları için oturma eylemi düzenledi. Köyceğiz Hacıbektaş Veli Derneği de eyleme destek verdi.

(MUĞLA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde oturma eylemi yapan öğretmelere Köyceğiz Hacıbektaş Veli derneğinden destek, taban maaş talebi, özlük hakları ve mülakata karşı Ankara'da nöbet tutan öğretmenlere destek amacıyla Köyceğiz Cumhuriyet meydanında oturma eylemi düzenledi.

Eğitim Sen Köyceğiz Temsilcisi Engin Ertaş, oturma eyleminde yaptığı açıklamada, Ankara'da haklarını arayan öğretmenlere yönelik polisin müdahalesine tepki göstererek, "Bu ülkenin öğretmenleri olarak bizler ve yanımızda bize destek olmak için gelen tüm dost ve canlara sonsuz teşekkür ediyoruz."dedi.

Köyceğiz Hacıbektaş Veli Vakfı başkanı Nezahat Doğan, "Ankara'da öğretmen arkadaşlarımız sendika binası önünde direnişlerini kararlı bir şekilde sürdürüyor. Öğretmenlerin kararlı mücadelesini destekliyoruz. Binlerce insanın kalbi bu direnişle atıyor. Öğretmenlerimizin yanında olmaktan mutluyuz.Direnişlerini destekliyoruz. Çünkü öğretmenlere dayatılan geleceksizlik karşısında toplum kaygı duyuyor. Çünkü özelleştirmelerle ve patronların karına odaklı geliştirilen eğitim politikaları; öğretmeni, öğrenciyi, veliyi, yani toplumun tamamını mağdur ediyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA
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