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Köyceğiz'de Kur'an-ı Kerim Okuma Kursu Belge Töreni Düzenlendi

Köyceğiz'de Kur'an-ı Kerim Okuma Kursu Belge Töreni Düzenlendi
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, Pınarköy Merkez Camii'nde düzenlenen sabah namazı buluşmasında 21 vatandaş, Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmenin mutluluğunu yaşadı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 'Camilerde Kur'an Öğretimi Programı' çerçevesinde Iman-Hatip Mustafa Çelik'in öncülüğünde düzenlenen kurs sonrası katılımcılara belgeleri ve hediyeleri Köyceğiz Müftüsü Ahmet Karagöz tarafından verildi.

Muğla'nın Köyceğiz İlçe Müftülüğü Pınarköy Merkez Camii'nde hem sabah namazı buluşması hem de aralarında gençlerin fazlalıkta olduğu 21 vatandaşın sıfırdan başlayıp Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmesi nedeniyle belge töreni düzenledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, 'Camilerde Kur'an Öğretimi Programı' kapsamında Pınarköy Merkez Camii İmam-Hatibi Mustafa Çelik tarafından yaklaşık dört ay boyunca haftanın üç günü yatsı namazlarından sonra camide Kur'an-ı Kerim öğrenme kursu düzenlendi. Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrenen vatandaşlara düzenlenen sabah namazı buluşması programında din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti, namazın edası ve tesbihatın yapılmasından sonra Köyceğiz Müftüsü Ahmet Karagöz sohbet etmesinin akabinde kursiyerlere belgelerini takdim etti.

Kursiyerlere tek tek belgeleri ve hediyeleri takdim eden Müftü Karagöz, "Çok bahtiyarsınız. Kur'an ayı Ramazan-ı Şerife Kur'an-ı Kerimi okumasını öğrenmiş olarak gireceksiniz. Dünya-ahiret mutluluk kaynağımız olan yüce kitabımızın okuyuşunu öğrenmek için yaklaşık 4 ay boyunca emek verdiniz, bugün ise Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmenizin mutluluğunu sabahın seherinde, sabah namazı buluşmamızda hep beraber yaşıyoruz. Hepinizi tek tek tebrik ediyorum, sizlere Kur'an öğretmek için çaba ve gayret sarf eden, aynı zamanda sabah namazı buluşmamıza ev sahipliği yapan İmam-Hatibimiz Mustafa Çelik hocamızı da gönülden kutluyorum" dedi.

Belge töreni ve sabah namazı buluşması ikramlar ve yemek duasının yapılmasıyla sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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