Muğla'da Şehit Ömer Halis Demir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde köprüüstü simülasyonu eğitim amaçlı kullanılıyor
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bulunan Şehit Ömer Halis Demir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde köprüüstü simülasyonu eğitim amacıyla kullanılıyor. Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, okulu ziyaret ederek Köprüüstü Simülasyon Odası'nı inceledi ve okul yöneticilerinden bilgi aldı. Kaymakam Maslak, öğrenci ve öğretmenlere çalışmalarında başarılar diledi.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Şehit Ömer Halis Demir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde köprüüstü simülasyonu eğitim amaçlı kullanılıyor.
Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan ile birlikte Köyceğiz Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, eğitim amaçlı kullanılan Köprüüstü Simülasyon Odasını inceleyerek okul müdürü ve öğretmenlerden bilgi aldı. Ardından güverte alanında incelemelerde bulunarak öğrenci ve öğretmenlere çalışmalarında başarılar diledi. - MUĞLA