Muğla'da Şehit Ömer Halis Demir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde köprüüstü simülasyonu eğitim amaçlı kullanılıyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Şehit Ömer Halis Demir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde köprüüstü simülasyonu eğitim amaçlı kullanılıyor.

Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan ile birlikte Köyceğiz Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, eğitim amaçlı kullanılan Köprüüstü Simülasyon Odasını inceleyerek okul müdürü ve öğretmenlerden bilgi aldı. Ardından güverte alanında incelemelerde bulunarak öğrenci ve öğretmenlere çalışmalarında başarılar diledi. - MUĞLA