Köyceğiz Kaymakamı Kumcu, vatandaşların kar keyfine ortak oldu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Sandras Dağı'nda etkili kar yağışı görüldü.

Dün ilçe merkezi ve çevresinde etkili yağmur ve fırtına gerçekleşirken yükseklerde de kar yağışı meydana geldi. Bugün yağmur ve kar yağışının yerini güneşli ılık bir havaya terk etmesiyle vatandaşlar soluğu Sandras Dağı Gökçeova mevkiinde aldı. Kar keyfi yapmak için gelen vatandaşlar bölgede yoğunluk oluşturdu. Çocuklar kar topu oynarken, aileler de çay ve yemek yapma telaşındaydı. Vatandaşlar gün boyu karın keyfini çıkardı. Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, 4 mevsimin aynı anda yaşandığı yeryüzü cenneti Köyceğiz'in Ağla Yaylası Gökçeova Mevkiinde sürpriz yaparak vatandaşların kar keyfine ortak oldu. Vatandaşlar Kaymakam Kumcu'yu yakınlarında görünce mutlu oldu. Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, önümüzdeki günlerde yapılması planlanan "Köyceğiz Kar Festivali" için incelemelerde bulundu. - MUĞLA