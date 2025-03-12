Köyceğiz'de İstiklal Marşı'nın 104. Yılı Kutlandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. Yıl dönümü nedeniyle Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda program düzenlendi.

12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı açılış konuşması ve 'Kara Tahta' dizisinden bir iktibas ile başladı. Akabinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlamını belirten konuşma gerçekleştirildi. Ödül töreninin ardından 'Seyfi Baba' adlı manzum şiirin drama gösterisi sunuldu. Mehmet Akif Ersoy'u anlatan Kum Gösterisi videosu izlendi. Koreografi gösterisi, Mehmet Akif'le şiir şöleni ve 'İstiklal Güneşi' adlı oratoryo büyük ilgiyle izlendi. Düzenlenen programda Milli şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve kişiliği üzerine yapılan sunumlar ile milli mücadele kahramanları anıldı.

Programa Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - MUĞLA