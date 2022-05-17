Köyceğiz'de hayırsever vatandaştan okula müzik sınıfı - Haberler

KÖYCEĞİZ, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Atatürk Ortaokulu hayırsever bir vatandaş tarafından yaptırılan müzik sınıfına kavuştu.

Hüseyin ve Asuman Güreli çiftinin bağışlarıyla oluşturulan müzik sınıfı her türlü müzik aletiyle donatıldı. Köyceğiz Atatürk Ortaokulu'na yapılan müzik sınıfı öğrencilerin verdiği mini konserle açıldı. Konserde görev alan öğrencilere teşekkür belgesi sunuldu. Ayrıca bağışta bulunan hayırsever Hüsnü Güreli'ye Atatürk Ortaokulu Müdürü plaket takdim etti. Köyceğiz Atatürk Ortaokulu Müdürü Hakan Güven, "Okulumuza müzik sınıfı kazandıran Hüsnü ve Asuman Güreli çiftine teşekkür ederim. Öğrencilerimizin bu sınıftan en iyi şekilde yararlanacaklarını düşünüyorum. Müzik sınıfı okulumuza hayırlı olsun" dedi. Müzik Öğretmeni Ebru Özçam da bağışçılara teşekkür ederek, "Sınıfta öğrenciler piyano, gitar, ukulele, cajon ve bağlama gibi birçok müzik aletini tanıma ve öğrenme şansını bulacaklar" dedi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Yerel