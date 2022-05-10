Köyceğiz'de halk toplantıları devam ediyor

KÖYCEĞİZ, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde daha önce Gülpınar ve Ulucami Mahallelerinde yapılan halk toplantılarından sonra Gelişim ve Yeni Mahallelerde halk toplantıları yapıldı.

Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak başkanlığında Köyceğiz Gelişim ve Yeni Mahallede halk toplantısı gerçekleştirildi. Heyet vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi. Gerekli notlar alındı. Toplantıda Gelişim Mahallesi Muhtarı Ali Örnek, Yeni Mahalle Muhtarı Hatice Can mahalleleriyle ilgili sunum gerçekleştirdi. Halk toplantısında vatandaşların sorun ve önerileri dinlenerek, sorunların çözümü konusunda nelerin yapılabileceği anlatıldı. Toplantıya Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, daire amirleri, muhtarlar, sivil toplum örgütleri ile vatandaşlar katıldı.

Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, bu tür faaliyetlerin devlet vatandaş buluşmasını sağladığını, sorunları yerinde tespit etmek açısından önemli olduğunu ifade etti. Köyceğiz de halkla iletişime büyük önem verdiklerini söyleyen Başkan Kamil Ceylan da, "Vatandaşlarımızla her zaman bir aradayız. Sıkıntılarını dinleyip dertlerini çözmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın sorunlarını, istek ve taleplerini dinliyoruz. Hizmetlerimiz bu şekilde devam ediyor. Daha farklı etkinliklerle de sürekli halkımızla bir araya geliyoruz ve gelmeye devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Yerel