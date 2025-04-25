Köyceğiz'de Hacı Adayları için Eğitim Semineri Düzenlendi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde hacı adaylarının son eğitim semineri İlçe Müftülüğü toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Köyceğiz İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden doktorların sağlık konusunda hacda dikkat edilecek hususlarda verdiği seminerin akabinde hacı adaylarına menenjit aşıları yapıldı. Son oturumda İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz; Mekke-Medine ziyaret yerleri, yolculuk öncesi maddi manevi hazırlıklar konularında seminer vermesinin akabinde hacı adaylarına "Hayırlı yolculuklar dileyip kutsal topraklarda bizler, ülkemiz ve tüm müminler için dua edin, mebrur bir hac ifa edip salimen ganimen ülkemize dönün inşallah" diyerek semineri tamamladı. İlçedeki son seminerde duygusal anlar yaşayan hacı adayları 5 Mayıs 2025 tarihinde Muğla'da yapılacak genel seminerden sonra 14 Mayıs'ta Dalaman havaalanından Medine'ye hareket edecekler. - MUĞLA