Köyceğiz'de Gazeteci İsmail Arı'ya Söyleşi ve İmza Desteği

BirGün Okur İnisiyatifi, 33 gündür tutuklu bulunan BirGün muhabiri İsmail Arı için Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde söyleşi düzenledi. BirGün Yayın Koordinatörü Yaşar Aydın ve gazeteci-yazar Timur Soykan ve akademisyen Dilek Bulut söyleşide yer aldı. Söyleşinin arından Arı'nın kitapları imzalandı.

(MUĞLA) - BirGün Okur İnisiyatifi, 33 gündür tutuklu bulunan BirGün muhabiri İsmail Arı için Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde söyleşi düzenledi. BirGün Yayın Koordinatörü Yaşar Aydın ve gazeteci-yazar Timur Soykan ve akademisyen Dilek Bulut söyleşide yer aldı. Söyleşinin arından Arı'nın kitapları imzalandı.

Köyceğiz BirGün Okur İnisiyatifi, BirGün muhabiri İsmail Arı'nın tutukluluğunun 33. günü dolayısıyla bugün bir etkinlik düzenledi. Köyceğiz kordonunda bir işletmede saat 10.00'da başlayan etkinlik, Köyceğiz Sol Parti Emek ve Dayanışma Platformu tarafından organize edildi.

Etkinlik kapsamında BirGün Yayın Koordinatörü Yaşar Aydın ile gazeteci-yazar Timur Soykan'ın katıldığı bir söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşinin ardından gazeteciler, Sol Parti Emek ve Dayanışma Evi'nde İsmail Arı'nın "Kızılay Holding" ve "Menzilin Kasası" kitaplarını imzaladı.

Etkinlikte konuşan Timur Soykan, gazetecilerin yaptıkları haberler nedeniyle tutuklandığını, Arı'nın da kamu kaynaklarına ilişkin haberleri nedeniyle cezaevinde olduğunu belirterek "Bu suç değil" dedi.

Kaynak: ANKA
