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Köyceğiz'de Eğitim Camiasını Üzen Vefat

Köyceğiz'de Eğitim Camiasını Üzen Vefat
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü personeli Şevki Çelik, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Cenaze törenine çok sayıda vatandaş katıldı ve acı haber sonrası eğitim camiasında derin bir üzüntü hakim oldu.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Milli Eğitim Müdürlüğü personeli Şevki Çelik (53) kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Köyceğiz eğitim camiası, Milli Eğitim personeli Şevki Çelik'in ani vefatıyla büyük bir üzüntüye boğuldu. Merhum Şevki Çelik'in cenazesi, Köyceğiz Toparlar Mahallesi Merkez Camii'nde öğle namazına müteakip, kılınan cenaze namazının ardından Türbe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine çok sayıda vatandaş katıldı. Şevki Çelik'in vefatı, Köyceğiz eğitim camiasında derin bir üzüntüye neden oldu. Mesai arkadaşları ve öğretmenler tarafından sevilen Şevki Çelik'in ani vefatı, sevenlerini yasa boğdu. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, acı haberi alır almaz bir taziye mesajı yayımladı. Karahan, mesajında "Personelimiz Şevki Çelik'in vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadeleri yer aldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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