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Köyceğiz'de düzenlenen Mesleki Eğitim Fuarı ilgi gördü

Köyceğiz'de düzenlenen Mesleki Eğitim Fuarı ilgi gördü
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Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Eğitimden Üretime Projesi" kapsamında, Köyceğiz Öğretmenevi önünde Mesleki Eğitim Fuarı düzenlendi.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Eğitimden Üretime Projesi" kapsamında, Köyceğiz Öğretmenevi önünde Mesleki Eğitim Fuarı düzenlendi.

Etkinlik, ilçenin dört meslek lisesi-Köyceğiz MTAL, Beyobası Şehit Seyhan Yılmaz MTAL, Yüksekkum MTAL ve Şehit Ömer Halisdemir MTAL-iş birliğiyle gerçekleşti. Okullar, yıl boyunca yürüttükleri çalışmaları, ürettikleri projeleri ve devam eden uygulamalarını sergileme fırsatı buldu. Fuara halkın yanı sıra çok sayıda ilkokul ve ortaokul öğrencisi de katıldı. Atölye çalışmaları, uygulamalı tanıtımlar ve etkileşimli etkinliklerle mesleki eğitime ilginin artması sağlandı. Projenin İlçe Koordinatörü Ali Daşdemir, organizasyonun sorunsuz ve etkili şekilde gerçekleştirildiğini ve mesleki eğitimin önemine dikkat çekti. Fuarda sergilenen ve seçilen projeler, 30 Mayıs'ta Muğla'da düzenlenecek İl Mesleki Eğitim Fuarı'nda Köyceğiz'i temsil edecek. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Fuarın hazırlanmasında emeği geçen öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve okul idarecilerimize teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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