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Köyceğiz'de Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü Yürüyüşü Düzenlendi

Köyceğiz'de Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü Yürüyüşü Düzenlendi
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü kapsamında gerçekleştirilen yürüyüş etkinliği, şelale bölgesine yapıldı. Etkinliğe aile fertleri de katıldı ve sağlıklı yaşam vurgusu yapıldı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Devlet Hastanesi personeli '10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü' nedeniyle yürüyüş etkinliği gerçekleştirdi.

Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü dolayısıyla Köyceğiz Toparlar Şelalesi'ne yapılan yürüyüş sabah saatlerinde başladı. 2025 yılının Aile Yılı olması nedeniyle Köyceğiz İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından düzenlenen yürüyüşe aile fertleri de katıldı. Çam ağaçları arasında devam eden yürüyüşte katılımcılar neşeli bir ortamda şelaleye ulaştı. Şelalenin doğal güzelliği ziyaretçileri mest etti. Bazı ziyaretçilerin şelaleye ilk defa geldiği belirtildi. Yürüyüşte hareketin sağlığa faydalarının anlatıldığı pankartlar taşındı. Toplu fotoğraf çekilmesi ile yürüyüş etkinliği tamamlandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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