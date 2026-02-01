Köyceğiz'de Berat Kandili özel programlarla idrak edilecek

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Ramazan-ı Şerifin müjdecisi Berat Kandili 2 Şubat 2026 Pazartesi günü özel programlarla idrak edilecek.

Berat Kandili vesilesiyle, Köyceğiz Merkez Hacılar (Yunus Emre) Camii'nde Pazartesi günü saat 10.30'da bayanlara yönelik Kandil özel programı, akşam namazından sonra da tüm cemaate yönelik olarak Merkez Hacıbey Camii'nde, Beyobası Mahallesi Merkez Camii'nde ve yine Köyceğiz'deki tüm camilerde Kandil özel programı yapılacak. Köyceğiz Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada, "Programlarımıza tüm halkımızı davet eder, Köyceğizli kardeşlerimizin, misafirlerimizin ve tüm inananların Berat kandillerini tebrik eder, yapacağımız dua ve niyazların kabul görmesini, İslam aleminin, birlik ve beraberliğine, aziz milletimizin ve bütün insanlığın barış, huzur ve saadetine vesile olmasını Yüce Allah'tan temenni ve niyaz ederiz" ifadeleri kullanıldı. - MUĞLA