Haberler

Köyceğiz Ortaokulu öğrencileri Kaunos Antik Tiyatro'da şiir okudu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, 'Bir Kitap Bir İnsan' projesi kapsamında öğrenciler, Kaunos Antik Kenti'nde kitap okuma ve şiir etkinliği düzenledi. Etkinlik, öğrencilerin edebiyat sevgisini geliştirmeyi ve topluluk önünde kendini ifade etme becerilerini güçlendirmeyi amaçladı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde öğrenciler Kaunos Antik Kenti'nde bulunan ve MÖ 4. Yüzyılda yapıldığı tahmin edilen antik tiyatroda kitap okuma ve şiir etkinliği gerçekleştirdi.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ın himayelerinde yürütülen "Bir Kitap Bir İnsan" projesi kapsamında, Köyceğiz Kaunos Antik Kenti'nde öğrenci ve öğretmenler anlamlı bir etkinliğe imza attı. Öğrencilerin kitap okuma alışkanlıklarını artırmayı ve hayal güçlerini geliştirmeyi hedefleyen proje çerçevesinde, etkinlik düzenlendi. Köyceğiz Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri "Bir Kitap Bir İnsan" projesi kapsamında Kaunos Antik Kenti'ni ziyaret etti. Ziyaret esnasında edebiyatın mihenk taşlarından olan şairlerin şiirlerini seslendirdi.

Köyceğiz Ortaokulu Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Öğrencilerimiz "Bir Kitap Bir İnsan Projesi" kapsamında tarihi mekanda şiir ve kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi. Öğrenciler, ezberledikleri şiirleri sahnede seslendirerek edebiyatın duygu dünyasını dinleyicilerle buluşturdu. Bu anlamlı etkinlik sayesinde öğrencilerimiz; edebiyat sevgisini geliştirme, sahne deneyimi kazanma ve topluluk önünde kendini ifade etme becerilerini güçlendirme fırsatı buldu. Etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlerimize ve özveriyle sahne alan öğrencilerimize teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
5 ay önce rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı

Rezan Epözdemir'e tahliye
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın canlı yayında duyurdu: Fenerbahçe'den satın aldık

Müjdeyi canlı yayında verdi: Fenerbahçe'den satın aldık
Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü

Yolda kalan kadın için yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü
Kupada muhteşem son! Gençlerbirliği, 89. dakikada tek attı

Kupada muhteşem son! 89. dakikada gelen golle 3 puan
6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü

6 yıl önce annesinin, şimdi de kendisinin sonu oldu
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın canlı yayında duyurdu: Fenerbahçe'den satın aldık

Müjdeyi canlı yayında verdi: Fenerbahçe'den satın aldık
Tarihinde ilk kez amatöre düşen Denizlispor'a burada da rahat yok

Eyvah! Amatöre kadar düşen tarihi kulübe burada da rahat yok
PFDK'ya sevk edilen Mario Lemina'dan açıklama: Fenerbahçe'ye küfür etmedim

Galatasaraylı yıldız isyan etti: Fenerbahçe'ye küfür etmedim