Köyceğiz Ortaokulu öğrencileri Kaunos Antik Tiyatro'da şiir okudu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde öğrenciler Kaunos Antik Kenti'nde bulunan ve MÖ 4. Yüzyılda yapıldığı tahmin edilen antik tiyatroda kitap okuma ve şiir etkinliği gerçekleştirdi.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ın himayelerinde yürütülen "Bir Kitap Bir İnsan" projesi kapsamında, Köyceğiz Kaunos Antik Kenti'nde öğrenci ve öğretmenler anlamlı bir etkinliğe imza attı. Öğrencilerin kitap okuma alışkanlıklarını artırmayı ve hayal güçlerini geliştirmeyi hedefleyen proje çerçevesinde, etkinlik düzenlendi. Köyceğiz Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri "Bir Kitap Bir İnsan" projesi kapsamında Kaunos Antik Kenti'ni ziyaret etti. Ziyaret esnasında edebiyatın mihenk taşlarından olan şairlerin şiirlerini seslendirdi.

Köyceğiz Ortaokulu Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Öğrencilerimiz "Bir Kitap Bir İnsan Projesi" kapsamında tarihi mekanda şiir ve kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi. Öğrenciler, ezberledikleri şiirleri sahnede seslendirerek edebiyatın duygu dünyasını dinleyicilerle buluşturdu. Bu anlamlı etkinlik sayesinde öğrencilerimiz; edebiyat sevgisini geliştirme, sahne deneyimi kazanma ve topluluk önünde kendini ifade etme becerilerini güçlendirme fırsatı buldu. Etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlerimize ve özveriyle sahne alan öğrencilerimize teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı. - MUĞLA