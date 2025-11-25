Haberler

Köyceğiz'de 24 Kasım Öğretmenler Günü Satranç Turnuvası Düzenlendi

Köyceğiz'de 24 Kasım Öğretmenler Günü Satranç Turnuvası Düzenlendi
Güncelleme:
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen satranç turnuvasında 63 sporcu mücadele etti. Turnuva sonunda başarılı sporculara ödüller verildi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Satranç Turnuvası düzenlendi.

Köyceğiz Kaymakamlığı himayelerinde; Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu İlçe Temsilciliği tarafından 22-23 Kasım 2025 tarihlerinde organize edilen 24 Kasım Öğretmenler Günü Satranç Turnuvası yoğun ilgi gördü. Köyceğiz Borsa İstanbul İlkokulu Salonu'nda gerçekleşen 24 Kasım Öğretmenler Günü Satranç Turnuvasında altmış üç sporcu mücadele etti. Köyceğiz 24 Kasım Öğretmenler Günü Satranç Turnuvasında sporcular kazanmak için büyük mücadele verdi. Turnuva sonunda düzenlenen ödül töreninde sporculara kupa, madalya ve belgeleri takdim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
