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Köyceğiz'de 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı

Köyceğiz'de 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, törenler ve çeşitli etkinliklerle kutlandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen'in Atatürk büstüne çelenk koymasıyla başlayan kutlamalarda öğrencilerin gösterileri dikkat çekti.

Tüm yurtta olduğu gibi Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama törenleri, Hükümet Konağı tören alanında Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen'in Atatürk büstüne çelenk koymasıyla başladı. Köyceğiz Borsa İstanbul İlkokulu bahçesinde devam eden kutlamalarda saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen yaptı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in mesajı okundu. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Şiirlerin okunduğu törende; Köyceğiz Yunus Emre Anasınıfı, Borsa İstanbul İlkokulu ve Yunus Emre Ortaokulu öğrencileri gösteriler sundu. Yunus Emre Ortaokulu Müzik korosu da konser verdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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