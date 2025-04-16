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Köyceğiz'de 2025 Hac Adaylarına Eğitim Semineri Düzenlenecek

Köyceğiz'de 2025 Hac Adaylarına Eğitim Semineri Düzenlenecek
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, 2025 yılında Hacca gidecek olan hacı adaylarına yönelik eğitim semineri düzenlenecek. Seminer, 17-24 Nisan 2025 tarihlerinde her gün 09.00-14.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden kutsal topraklara hac farizasını ifa etmek üzere 2025 yılında Hacca gidecek olan hacı adaylarına eğitim semineri verilecek.

Köyceğiz İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen seminer, hac ibadetine dair bilinçli ve hazırlıklı bir şekilde yolculuğa çıkılması amacıyla 17 Nisan – 24 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İlçe Müftülüğü toplantı salonunda yapılacak seminerler, her gün 09.00-14.00 saatleri arasında hacı adaylarının katılımına açık olacak. Köyceğiz ilçe Müftülüğü'nden yapılan açıklamada, "Ömürlerinde bir defa yaşayacakları hac yolculuğuna hazırlamak, gerekli eğitim ve rehberliği sunmak, bu yolculuğu hayatlarında manevi bir milat haline dönüştürmek ve hac organizasyonlarında karşılaşılan problemleri en aza indirmek amacıyla 2025 yılı Diyanet İşleri Başkanlığı ve Seyahat Acenteleri organizasyonu ile Köyceğiz İlçemizden Hacca gitmek üzere kesin kayıt hakkı elde eden Hacı adaylarımız için Köyceğiz İlçe Müftülüğü toplantı salonunda 17 Nisan 2025 Perşembe günü ile 24 Nisan 2025 Perşembe günleri 09.00-14.00 saatleri arasında Hac Eğitim Semineri düzenlenecektir. Allah bu sene hac yolculuğuna çıkacak olan kardeşlerimize kolaylıklar ihsan eylesin. Daha önce gidenlere umre gidemeyen kardeşlerimize de en kısa zamanda hac farizasını ifa etmeyi nasip eylesin" ifadeleri kullanıldı. - MUĞLA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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