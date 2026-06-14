Köyceğiz'de 15-16 Haziran İşçi Direnişi'nin 56. Yılı Etkinliği

(MUĞLA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Sol Parti'nin ev sahipliğinde "15-16 Haziran 1970 İşçi Direnişi'nin Dünden Bugüne Etkisi" başlıklı etkinlik düzenlendi. Emek-Ar Derneği Başkanı Fatih Güngör, "İşçi sınıfının kazanımlarına saldırıldığı, en temel haklarının sınırlandığı, elinden alındığı koşullar sürüyor" dedi.

15-16 Haziran 1970 İşçi Direnişi'nin 56'ncı yılı dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Güngör, işçi sınıfının tarihsel mücadelesinin günümüzde de önemini koruduğunu belirtti.

Güngör, işçi sınıfının yaşam, çalışma ve örgütlenme koşullarının ağırlaştığını savunarak, "İşçi sınıfının kazanımlarına saldırıldığı, en temel haklarının sınırlandığı, elinden alındığı koşullar sürüyor" dedi.

15-16 Haziran Direnişi'nin, işçi sınıfının sendikal haklarını korumak amacıyla gerçekleştirdiği en büyük kitlesel eylemlerden biri olduğunu ifade eden Güngör, on binlerce işçinin İstanbul ve İzmit'te üretimi durdurarak yürüyüşler düzenlediğini anlattı.

Direniş sırasında işçilerin polis ve asker barikatlarıyla karşı karşıya geldiğini belirten Güngör, eylemlerde üç işçinin yaşamını yitirdiğini hatırlattı.

Güngör, 15-16 Haziran Direnişi'nin sendikal örgütlenme özgürlüğünün korunmasında önemli bir dönüm noktası olduğunu savunarak, işçi sınıfının hak mücadelesinin bugün de devam ettiğini söyledi.

Kaynak: ANKA