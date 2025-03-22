Köyceğiz Anaokulu’nda Geleneksel Kültür Etkinliği

Muğla'nın Köyceğiz Anaokulu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Veli Buluşmaları Projesi kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Ramazan ayının manevi atmosferine uygun olarak düzenlenen konser ve Hacivat-Karagöz gösterisi, veliler ve çocuklar tarafından büyük ilgi gördü. Program, geleneksel ve modern ezgilerin harmanlandığı keyifli bir müzik konseriyle başladı. Sanatçılar, sahnede sergiledikleri performansla izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Ardından sahnelenen Hacivat ve Karagöz gölge oyunu, çocukların yanı sıra veliler tarafından da ilgiyle takip edildi. Geleneksel kültürümüzün önemli unsurlarından biri olan gölge oyunu, izleyicilere eğlenceli anlar yaşatırken, çocukların kültürel değerleri tanımalarına da katkı sağladı.

Etkinlikte konuşma yapan Köyceğiz Anaokulu Müdürü, okul-aile iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekerek, "Bu tür etkinlikler, sadece çocuklarımızın değil, ailelerin de okul yaşantısına daha aktif katılımını sağlıyor. Çocuklarımızın sosyal, duygusal ve kültürel gelişimlerine katkı sunmayı önemsiyoruz. Eğitim sadece akademik başarıdan ibaret değil; kültürel ve sanatsal etkinlikler de bu sürecin ayrılmaz bir parçası" ifadelerini kullandı. Velilerin yoğun beğenisini kazanan etkinlik, keyifli anlarla sona erdi. Köyceğiz Anaokulu, Veli Buluşmaları Projesi kapsamında benzer etkinlikleri sürdürerek, eğitim sürecine ailelerin daha fazla dahil olmasını hedefliyor. - MUĞLA