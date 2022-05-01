Köyceğiz Ağla, Beyağaç yolu ulaşıma açıldı

KÖYCEĞİZ, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kardan kapalı olan Köyceğiz-Beyağaç yolu ulaşıma açıldı.

Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan'ın talimatlarıyla çalışmalara başlanılan Ağla-Beyağaç yolu güzergahında bulunan kapalı yollar Nisan Ayının son günü kullanıma açıldı.

Belediye Başkanı Kamil Ceylan, "Vatandaşlarımızın refahı ve rahatı için tüm imkanlarımızla her daim hizmet anlayışıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. Yol açma çalışmalarında emeği geçen Koordine Çavuşu Sinan Güldağ'a, Operatörler Hüseyin Uysal ve Salih Bayar'a, İkmal Şoförü Doğukan Güler'e teşekkür edildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Yerel