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Köy Yoluna Tepki Gösteren Çiftçi Bahçesini Tel Örgüyle Kapatmış

Köy Yoluna Tepki Gösteren Çiftçi Bahçesini Tel Örgüyle Kapatmış
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Zonguldak'ın Bakırlık köyünde, köy yolunun aydınlatma direği sebebiyle çiftçi Kemal Demir tapulu arazisini tel örgü ile kapattı. Yetkililere yapılan başvurulara rağmen hiçbir çalışma yapılmaması üzerine bu kararı alan Demir, yolu kapatacağını belirtti.

Zonguldak'tan Ereğli ilçesine bağlı Bakırlık köyünde yaşayan Kemal Demir, köydeki çalışmalar sebebiyle Işıklı köyüne gitmek isteyenlerin arazisinden geçmesi üzerine, bahçesini tel örgü ile kapattı.

İlçeye bağlı Bakırlık köyünde alt ve üst yapı çalışmaları devam ederken Işıklı köyüne giden köy yolunun bir bölümüne aydınlatma direği dikildi. Güzergahı kullanmak isteyenler bu kez Kemal Demir'e ait tapulu araziden geçmeye başladı.

Demir yaklaşık 15 gün önce durumu yetkililere bildirdi. Aydınlatma direğinin bulunduğu yerden taşınacağı, yolunda düzenlenerek ulaşımın sağlanacağı ifade edildi.

Ancak 15 gün boyunca herhangi bir çalışma olmadığını söyleyen Demir, tepki amacıyla tapulu arazisini tel örgü ile kapattı.

Bunun üzerine köye gelen jandarma ekipleri tutanak tuttu. Demir ise mevcuttaki köy yolunda düzenleme yapılması talebini yenileyerek arazisinin yol olarak kullanılmamasını istedi.

Köy yolundaki düzenlemenin yapılmasının ardından tel örgüleri kaldıracağını ifade eden Demir yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Kimseyi suçlamak amaçlı konuşmuyorum. Burada altyapı ve üst yapı çalışmaları yapılırken çevre düzeni biraz karıştı. Köprüyü yanlış yerde konumlandırdılar. Işıklı köyüne giden bir yol var ancak yolda aydınlatma direği olduğu için ve bu direği de buradan kaldıramadıkları için benim kendi bahçemi kullanıyorlar. Buraya iki sefer kaymakam bey geldi. Kendilerine iki kez söyledim. Aydınlatma direğini kaldıracaklarını söylediler. Bu konunun üzerinden 15 gün geçti. Aydınlatma direğini kaldırıp yolda düzenleme yapmadıkları için ben de tapu arazimi kapattım. Şu anda halen daha düzenleme yapılmadı. Yolun yapılacağını söylüyorlar ama halen bir gelişme yok. Gelişme olmadığı için ben de yol açmıyorum. Burada çalışma başlatılırsa ben de yolu açacağım zaten. Hiçbir çalışma olmadığı için ben de tepki amacıyla bahçemi tel örgü çekip kapattım" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kemal Demir zonguldak

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