Kovancılar'da İtfaiye Haftası Etkinliği: Minik Öğrencilere Tanıtım

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde itfaiye personelleri, anaokulu öğrencileriyle bir araya gelerek kullandıkları malzemeleri minik öğrencilere tanıttı.

Elazığ'da 25 Eylül-1 Ekim İtfaiye Haftası nedeniyle çeşitli etkinlikler yapılmaya devam ediyor. Bu çerçevede Kovancılar ilçesinde bulunan itfaiye ekipleri, ilçede bulunan bir anaokuluna giderek minik öğrencilerle bir araya geldi. Personeller, minik öğrencilere kullandıkları araçları ve malzemeleri tanıttıktan sonra hatıra fotoğrafı çektirdi. - ELAZIĞ