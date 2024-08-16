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Kosova'nın Prizren şehrinde Akdere Nehri kuruma noktasına geldi

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Balkan ülkesi Kosova'nın Prizren şehrinde bulunan Akdere Nehri, aşırı sıcaklar nedeniyle kuruma tehlikesiyle karşı karşıya. Nehirde su seviyesi azaldı ve nehir yatağı ortaya çıktı.

Kosova'nın Prizren şehrinin ortasından geçen Akdere Nehri, kuruma noktasına geldi.

Balkan ülkesi Kosova'nın Prizren şehrinde "Akdere" olarak da bilinen Bistriça Nehri'nde su seviyesi, 35-40 derece arasında seyreden hava sıcaklığı nedeniyle azaldı. Üzerinde Osmanlı döneminden kalma tarihi Taş Köprü'nün yer aldığı nehrin neredeyse kurumak üzere olduğu görüldü. Uzun yıllardır geleneksel su sporları ve raftinglerin yapıldığı nehrin debisinin büyük bölümünü kaybettiği, yer yer nehir yatağının ortaya çıktığı göze çarptı.

Sağlık Bakanlığı'ndan uyarı

Kosova Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, aşırı sıcaklar nedeniyle zorunlu olunmadığı sürece özellikle 11.00-17.00 saatleri arasında dışarı çıkmama ve bol sıvı tüketilmesi uyarısında bulunuldu. Gerekli görülmesi halinde hafta içi çalışma saatlerinin sınırlandırılmasına yönelik tedbirlerin alınacağı belirtildi. - PRİZREN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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