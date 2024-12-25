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Kosova'nın Prizren Kenti Karla Beyaza Büründü

Kosova'nın Prizren Kenti Karla Beyaza Büründü
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Balkanlar'da etkili olan kar yağışı, Kosova'nın Prizren kentinde kartpostallık manzaralar oluşturdu. Mevsimin ilk karı düne itibarıyla yağmaya başladı ve şehir beyaza büründü.

Balkanlar'ı etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle Kosova'nın Prizren kentinde kartpostallık görüntüler oluştu.

Geçtiğimiz yıl Şar Dağı dışında karın hiç yağmadığı Kosova'da bu yıl mevsimin ilk karı dün gece itibarıyla yağmaya başladı. Kosova Meteoroloji Enstitüsü günler öncesinden yaptığı uyarılarda Prizren'e mevsimin ilk kar yağışının salı gecesi başlayacağını duyurdu. Dün gece yarısı itibarıyla başlayan ve aralıksız devam eden kar nedeniyle Prizren beyaza büründü. Kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen Prizren'de kartpostallık manzaralar oluştu. Günlerdir beklenen beyaz örtü, arabaları ve caddelerin üzerini örterek hayranlık uyandıran görüntülere neden oldu. Hafta sonuna kadar hava sıcaklığının gündüz 3, gece ise eksi 1 derecelerde seyredeceği belirtildi. - PRİZREN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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