100 kişinin ölümünden sorumlu tutuluyor! Eski Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi hakim karşısına çıktı

Kosova'nın eski Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, savaş suçu işlediği gerekçesiyle yargılandığı davada bugün hakim karşısına çıkarak hakkındaki tüm suçlamaları reddetti. 3 arkadaşıyla birlikte 1998-1999 yılları arasında süren savaşta cinayet, sürgün ve işkence gibi nedenlerle 100 kişinin ölümünden sorumlu tutulan Thaçi'ye destek veren on binlerce kişi Avrupa'nın birçok yerinde gösteriler düzenlemeye devam ediyor.

Kosova'nın eski Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ve 3 arkadaşı, Hollanda'nın Lahey kentinde Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi bünyesindeki Kosova Özel Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

YÖNELTİLEN TÜM SUÇLAMALARI REDDETTİ

Thaçi ve Kosova Kurtuluş Ordusu Komutanlarından Recep Selimi, eski Meclis Başkanları Yakup Krasniqi ile Kadri Veseli 1998-1999 yıllarındaki bağımsızlık savaşında savaş suçu işledikleri gerekçesiyle yargılandıkları mahkemede, yöneltilen tüm suçlamaları reddetti.

TANIKLAR 11 NİSAN İTİBARIYLA DİNLENMEYE BAŞLANACAK

Mahkemenin 3 gün sürecek oturumlarında, iddianamenin okunmasının ardından hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve sanıklara söz verilecek. 11 Nisan itibarıyla tanıklar dinlenmeye ve kanıtlar mahkemeye sunulmaya başlanacak.

NE OLMUŞTU?

Kosova'nın Sırbistan'dan bağımsızlığı için savaşan Kosova Kurtuluş Ordusu'nun lideri Thaçi ve Kosova Kurtuluş Ordusu Komutanlarından Recep Selimi, eski Meclis Başkanları Yakup Krasniqi ile Kadri Veseli hakkında 2020 yılında Kosova Özel Mahkemesi tarafından savaş suçları işlediklerine ilişkin bir iddianame hazırlanmıştı. Thaçi, 5 Kasım 2020 tarihinde görevinden istifa ederek Lahey'e gitmiş ve 6 Kasım'da Veseli, Krasniçi ve Selimi ile birlikte tutuklanmıştı.

100 KİŞİNİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU TUTULDU

Lahey'de bulunan özel savcılık, hazırlanan iddianamede Thaçi ve diğer 3 kişiyi 1998-1999 yılları arasında süren savaşta cinayet, sürgün ve işkence gibi nedenlerle 100 kişinin ölümünden sorumlu tutmuştu.

DESTEK GÖSTERİLERİ DÜZENLENİYOR

Dün Kosova'nın başkenti Priştine'de eski Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ve diğer tutuklular için 90 bin kişilik destek gösterisi düzenlenmişti. Bugün de Avrupa'nın birçok yerinde yaşayan Kosovalılar Thaçi için Lahey'deki mahkeme önüne toplanarak gösteri yaptı.