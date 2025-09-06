Köşk'ün Düşman İşgalinden Kurtuluşu Coşkuyla Kutlandı

Köşk ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümü dolayısıyla Kent Meydanı'nda ilçe yöneticileri ve vatandaşların katılımı ile coşkuyla kutlandı.

Aydın'ın Köşk ilçesinin düşman işgalinden kurtulmasının 103. yıldönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Tören başlamadan önce kent meydanındaki Atatürk Anıtı'na Köşk Kaymakamı Hasan Taş tarafından çelenk konuldu, saygı duruşu sonrası da İstiklal Marşı okundu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kutlamaya, günün önemine dair yapılan konuşmalar ve okunan şiirler sonrasında halk oyunları gösterisi yapıldı.

6 Eylül Kurtuluş günü kutlama programına, 59. Hükumet Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç, Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Köşk Kaymakamı Hasan Taş, İlçe Emniyet Amiri İsa Yılmaz, Köşk İlçe Sağlık Müdürü M.Fatih Göçmen, Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürü Veysel Ali Ünal, Köşk İlçe Malmüdürü Hetem Erkmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Karataş, Köşk Ziraat Odası Başkanı Levent Güler, Köşk Esnaf Odası Başkanı Vek. Kemal Aydın, Köşk Atilla Koç Halk Kütüphanesi Müdürü Emre Durmaz, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - AYDIN