Haberler

Köşk'ün Düşman İşgalinden Kurtuluşu Coşkuyla Kutlandı

Köşk'ün Düşman İşgalinden Kurtuluşu Coşkuyla Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Köşk ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümü, Kent Meydanı'nda ilçe yöneticileri ve vatandaşların katılımıyla kutlandı. Törene Köşk Kaymakamı ve çok sayıda davetli katıldı.

Köşk ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümü dolayısıyla Kent Meydanı'nda ilçe yöneticileri ve vatandaşların katılımı ile coşkuyla kutlandı.

Aydın'ın Köşk ilçesinin düşman işgalinden kurtulmasının 103. yıldönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Tören başlamadan önce kent meydanındaki Atatürk Anıtı'na Köşk Kaymakamı Hasan Taş tarafından çelenk konuldu, saygı duruşu sonrası da İstiklal Marşı okundu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kutlamaya, günün önemine dair yapılan konuşmalar ve okunan şiirler sonrasında halk oyunları gösterisi yapıldı.

6 Eylül Kurtuluş günü kutlama programına, 59. Hükumet Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç, Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Köşk Kaymakamı Hasan Taş, İlçe Emniyet Amiri İsa Yılmaz, Köşk İlçe Sağlık Müdürü M.Fatih Göçmen, Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürü Veysel Ali Ünal, Köşk İlçe Malmüdürü Hetem Erkmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Karataş, Köşk Ziraat Odası Başkanı Levent Güler, Köşk Esnaf Odası Başkanı Vek. Kemal Aydın, Köşk Atilla Koç Halk Kütüphanesi Müdürü Emre Durmaz, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Işıklarda çekilen görüntü izleyenleri ikiye böldü

Işıklarda çekilen görüntü izleyenleri ikiye böldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'un göbeğinde tedirgin eden görüntü

Vatandaşlar tedirgin! Görüntü İstanbul'un göbeğinde çekildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.